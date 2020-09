Fünf weitere Corona-Fälle an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute zehn neue Corona-Fälle registriert. Fünf Fälle stehen im Zusammenhang mit der Karl-Kübel-Schule in Bensheim, wo es bereits in den vergangenen Tagen zu Infektionen gekommen war. Die neuen Fälle gehören zum gleichen Kreis von Kontaktpersonen wie ein Fall am Dienstag, hieß es aus dem Landratsamt, und seien teilweise über die Corona-Warn-App bekanntgeworden. Es seien nun Tests von rund weiteren 75 Schülern sowie von vier Lehrern vorgesehen, teilte der Kreis mit.

Die neuen Fälle stammen aus Einhausen, Heppenheim, Birkenau, Bürstadt, Groß-Rohrheim, Lampertheim, Mörlenbach (3) und Viernheim. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 613 Infektionsfälle im Kreisgebiet bekannt geworden. Im Krankenhaus werden derzeit neun Patienten behandelt, darunter zwei mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Insgesamt gibt es zurzeit im Kreisgebiet 45 Infektionsfälle. Unter anderem in Lindenfels sind keine Infektionen gemeldet.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 20 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 7,40 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen für die Bevölkerung liegt bei einer Inzidenz von 50, für den Kreis entspricht das 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infektionen ist in Hessen heute um 165 gestiegen. Wie das Sozialministerium (Stand 14 Uhr) mitteilte, wurden damit inzwischen insgesamt 18.035 Sars-CoV-2-Fälle registriert. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um einen auf 546. dpa/tm