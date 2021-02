Für 360.000 Schüler ist ab Montag wieder ein Unterricht in der Schule möglich

Hessen.Für über 359 000 Schüler der Klassen eins bis sechs in Hessen ist ab nächstem Montag (22. Februar) die Rückkehr in den Unterricht in der Schule möglich. Welches Modell des Wechselunterrichts dann praktiziert wird, entscheiden die Schulen in Eigenregie. Bei Wechselunterricht werden die Schulklassen aufgeteilt. Eine Hälfte wird in der Schule unterrichtet, die andere Hälfte lernt zu Hause. Die Gruppen können tage- oder wochenweise tauschen.

Mit dem Modell des Wechselunterrichts können die Kontakte reduziert und Corona-Abstände besser eingehalten werden. Ab der ersten Klasse gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht in Hessens Schulen. Die kleinen Kinder müssen aber nicht zwingend eine medizinische Maske tragen. Zu dem Paket an Hygienemaßnahmen gehört etwa auch das regelmäßige Lüften in den Klassenzimmern.

