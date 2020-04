Für den Bergtierpark steht eine Preiserhöhung ins Haus

Fürth.Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Eigentlich sollten sich die Fürther Gemeindevertreter in der nun abgesagten Sitzungsrunde mit der Erhöhung der Eintrittsgelder für den Bergtierpark Erlenbach beschäftigen. Danach wäre die Erhöhung zum 1. April in Kraft getreten. Jetzt steht der Punkt voraussichtlich erst im Mai auf der Tagesordnung; die Erhöhung würde dann erst zum 1. Juni wirksam.

Gründe für die Erhöhung werden von den Fachbereichen Allgemeine Verwaltung, Finanzen und von Bürgermeister Volker Oehlenschläger zu Genüge aufgeführt. So soll beispielsweise der Preis für die Einzelkarte für Erwachsene von vier auf sechs Euro erhöht werden. Die Preisanpassung, so heißt es in der Sitzungsvorlage zusammenfassend, „soll der Wertigkeit des Parks auch in Bezug auf vergleichbare Tierparks entsprechen“. Die Gebühren bewegten sich auch nach diesem Kriterium noch am unteren Rand der Preisgestaltung.

Großer Zuschussbedarf

Der Bergtierpark bleibt neben dem Schwimmbad für die Großgemeinde Fürth ein einziges großes Zuschussgeschäft, das durch den Reputationsgewinn durch zahlreiche Besucher von außen bisher auch so akzeptiert worden war. Nach den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum vor zehn Jahren, weiteren Anstrengungen des Freundeskreises und Investitionen (Aussichtsturm „Schorschs Weitblick“, neues Schul- und Lehrzentrum mit Aussichtsterrasse, Indianerhügel mit Tipis, artgerechteres neues Affengehege und Ausrichtung von Sonderveranstaltungen) stiegen die Besucherzahlen in den zurückliegenden Jahren sprunghaft an.

Das alles kostete und kostet noch immer Geld. So stehen der Umbau beziehungsweise die Modernisierung des Kiosks an; außerdem sollen analog des von Tierparkgestalter Eckhard Wiesenthal entwickelten Masterplans weitere Maßnahmen durchgeführt werden. Das beinhaltet die Umgestaltung der Gehege, die Neuerrichtung von naturnahen Zäunen, eine potenzielle Erweiterung in Richtung Steinbruch sowie einen Neubesatz von Tieren, beispielsweise mit bedrohten Haustierrassen in einem Bauernhof-Ambiente.

Empfehlung der Fachleute

Auch von den Fachleuten der Tierparkgestaltung wird empfohlen, eine Preisanpassung vorzunehmen. Durch den stetigen Anstieg der Besucherzahlen (von 43 595 im Jahr 2016 auf 56 072 im Jahr 2019) durfte Bürgermeister Volker Oehlenschläger praktisch schon im Oktober oder November eines jeden Jahres der Gemeindevertretung vermelden, dass die Planzahlen zu den Erlösen der Eintrittspreise für das gesamte Jahr schon erreicht sind.

Doch die Fürther Kämmerer rechnen konservativ. Wetterbedingt können nicht immer Rekord-Besucherzahlen erwartet werden. Hinzu kommen nicht immer vorhersehbare Ereignisse wie aktuell die Corona-Pandemie.

Nach den Defiziten von 164 000, 130 000 und 137 000 Euro in den vergangenen Jahren nach dem Ist-Ergebnis wird nach Plan (auch aufgrund von Lohnkostensteigerungen) mit einem Defizit von 204 000 Euro für das Jahr 2019 gerechnet. Das sind freiwillige Leistungen der Gemeinde, auf die die Kommunalaufsicht in der jüngsten Vergangenheit vermehrt achtet.

Qualität wahren

Aufgrund der neuen Gebühren und basierend auf annähernd gleichen Besucherzahlen wie in den vergangenen drei Jahren könne, so die Verwaltung, „von einer Einnahmesteigerung bei den Eintrittsgeldern in Höhe 50 000 bis 60 000 Euro ausgegangen werden“. Das entspräche bei gleichbleibenden Kosten einer Reduzierung des Defizits um fast 50 Prozent.

Abschließend heißt es seitens der Verwaltung: „Eine Gebührenanpassung ist notwendig, um langfristig die Qualität der Freizeiteinrichtung Bergtierpark zu wahren und zu sichern. Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte vor sechs Jahren zum 1. April 2014.“ mk/ü

