Für Franziska nur noch ein Schritt bis Berlin

Bergstraße.Von den knapp 600 000 Schülern, die bundesweit in den Lesewettbewerb gestartet waren, haben es 600 in die Entscheidungen auf Bezirksebene geschafft. Elf davon waren jetzt – nebst Eltern und Großeltern – an die Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth gekommen. Der seit Jahren bewährte Ausrichter des Kreisentscheids an gleicher Stelle, die Buchhandlung Valentin aus Fürth, hatte erstmals auch das

...