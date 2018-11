Für Fußball-Fan Nouripour steht das Waldstadion für „Heimat“

Bergstraße.Für Omid Nouripour ist die Sache klar: „Waldstadion“, antwortete der Frankfurter Bundestagsabgeordnete der Grünen auf die Frage, was für ihn Heimat bedeutet. Das Waldstadion ist die Spielstätte des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Nouripour ist glühender Anhänger der Eintracht.

Für Alexander Berndt, der Bergsträßer Direktkandidat der hessischen Grünen für die Landtagswahl war und Vorstandsmitglied der Kreis-Grünen ist, hat Heimat mit Familie und Freunden zu tun, aber auch mit Naturverbundenheit. Niederwald und Odenwald sind für den Wahl-Bensheimer inzwischen zur Heimat geworden.

Im Rahmen der „Grünen Runde“, einer Veranstaltungsreihe der Bensheimer Grünen, trafen sich Nouripour und Berndt kürzlich unter der Überschrift „Hessen und die weite Welt. Was Heimat bedeuten kann“ zu einem Gedankenaustausch in Bensheim.

Moderiert wurde das Gespräch, das meist etwas abseits des eigentlichen Themas kreiste, vor rund 25 Zuhörern im Gewölbekeller der Alten Faktorei von Moritz Müller, dem Kreisvorsitzenden der Grünen Jugend Bergstraße.

Zunächst warf Nouripour, der außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion seiner Partei ist, einen ausführlichen Blick in die „weite Welt“ und beleuchtete dabei einige aktuelle Brandherde der internationalen Politik.

Die Umstände des Todes des Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul bezeichnete er als „jenseits des Erträglichen“. Die Bundesregierung müsse die Beziehungen zu und die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, das überdies Kriegspartei im Bürgerkrieg im Jemen sei, auf den Prüfstand stellen. Die einseitige Kündigung des INF-Abrüstungsvertrages durch US-Präsident Donald Trump hält er für einen Fehler, der eine neue Runde des atomaren Wettrüstens in Gang setzen könne.

Sorgen bereitet ihm die Wahl des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro zum Präsidenten Brasiliens. Der von Bolsonaro angekündigte Austritt Brasiliens – einer der größten Volkswirtschaften der Welt – aus dem Pariser Klimaschutzabkommen könne verheerende Auswirkungen auf die globalen Klimaziele haben und fatale Signalwirkung auf andere Staaten entfalten.

Die EU-Politik der Großen Koalition in Berlin bestehe derzeit vor allem darin, den in Paris entwickelten Reformwillen auszubremsen, statt gestalterisch an diesem Prozess mitzuwirken, kritisierte Nouripour. Positive Nachrichten vom internationalen Parkett seien rar gesät in diesen Zeiten, sagte der grüne Außenpolitiker, aber es gebe sie durchaus: Etwa den vom äthiopischen Regierungschef Abiy Ahmed angestoßenen Friedensprozess zwischen Äthiopien und Eritrea. „Das macht Hoffnung.“

Nach diesem außenpolitischen Diskurs verlief die Rückkehr zum Begriff Heimat beziehungsweise zu den Einwirkungsmöglichkeiten von landes- oder lokalpolitischer Ebene auf Felder der internationalen Politik leicht holprig.

Der Leitfaden „lokal handeln, global denken“ diente der Runde, die die weltweiten Flüchtlingsströme, das Asylrecht und weiter politische Themen streifte, als grobe Orientierung für Einflussnahme etwa im Bereich des Verbraucherschutzes, des Umweltschutzes oder der Agrarpolitik in der Europäischen Union, die zur Umsetzung in konkretes politisches Handeln durchschlagen könne.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2018