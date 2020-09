Für Großeltern und ihre Enkel

Bergstraße.Das Evangelische Dekanat Bergstraße und die Evangelische Kirchengemeinde Reisen wenden sich mit einer neuen Veranstaltungsreihe an Großeltern und ihre Enkel. Auftakt zum ersten „Oma-Opa-Enkeltag“ ist am Donnerstag, 17. September, von 16 bis 18.15 Uhr rund um die Evangelische Kirche Reisen.

Großeltern sind eingeladen, mit ihren Enkeln einen erlebnisreichen Nachmittag im Freien zu verbringen. „Wir wollen gemeinsam den schon langsam herbstlichen Wald erleben, zusammen kreativ sein und an Feuerschalen Stockbrot backen“, so die beiden Organisatorinnen Lydia Ploch, Gemeindepädagogin für die „Generation 55 plus“, und Nicole Metzger, Referentin für Familienbildung im Evangelischen Dekanat Bergstraße. „Der kurze Weg von der Kirche in den Wald ist nach ihren Angaben auch schon für kleine Kinder zu bewältigen, für Buggys und Rollatoren jedoch leider nicht geeignet. Wegen der aktuellen Corona-Lage und um besser planen zu können, ist eine Anmeldung bis zum Montag (14. September) zwingend erforderlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.09.2020