Für ihr Vorankommen war der US-Armee das Lautertal wichtig

Bergstraße.Der Satz „Gronau wurde von den Amerikanern vergessen“ ist mitunter als spaßige Bemerkung zu hören, wenn Bewohner der Bergstraße und des Vorderen Odenwaldes über das Kriegsende im März 1945 sprechen. Die Überschrift des Artikels über die neuerschienenen „Geschichtsblätter für den Kreis Bergstraße“ (BA vom 10. Dezember) legte die Bemerkung irrtümlich Stefan Hebenstreit in den Mund. Dieser zitierte den Satz jedoch nur, wie auch dem Artikel zu entnehmen war.

Durch Zeitzeugen-Berichte weiß Gronaus Ortsvorsteher sehr genau, dass die US-Streitkräfte das damals circa 500 Einwohner zählende Dorf bei ihrem Vormarsch in östlicher Richtung keineswegs vergaßen. Doch seien die Straßen nördlich und südlich von Gronau für das Vorwärtskommen eben geeigneter gewesen. Gemeint sind damit vor allem die heutige B 47 im Lautertal und die Forststraße, die von Ober-Hambach auf den Kesselberg zwischen Gronau, Scheuerberg und Seidenbach hinaufführt.

In Hebenstreits Geschichtsblätter-Beitrag heißt es wörtlich: „Auch wenn sich die Marschroute in dem als sogenannten Bewegungskrieg zu bezeichnenden Vormarsch der US-Amerikaner fraglos nicht allein an zivilen Verkehrswegen orientierte, sondern auch durch (zum Teil einzelne) Verteidigungsstellungen und daraus resultierende Kampfhandlungen bestimmt wurde, lässt sich sagen, dass das Meerbachtal, anders als das benachbarte, für das Vorankommen wichtigere Lautertal, für die motorisierten Kampf- und Versorgungseinheiten der US-Army zwar tatsächlich sekundäre Bedeutung gehabt haben dürfte – vergessen haben sie es jedoch mitnichten.“

Die Amerikaner hatten bereits „rings um Gronau einen Ring gemacht“, ehe sie das Dorf einnahmen, notierte eine Zeitzeugin 1945 in ihr Tagebuch. Die geografische Lage des Dorfes und die Besonnenheit einiger Einwohner, die am Ortseingang Panzersperren der Wehrmacht entfernten, führten dazu, dass der Einmarsch der Amerikaner in Gronau am 28. März 1945 kampflos verlief. red

