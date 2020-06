Für Kirchbergschule und ein Gymnasium in Lorsch

Bergstraße.Nach Ansicht der Kreistagsfraktion der Freien Wähler sind in den vergangenen sieben bis acht Jahren insbesondere viele Grund- und Hauptschulen im Kreisgebiet ins Hintertreffen geraten, so dass gerade dort ein erheblicher Nachholbedarf bestehe. Bei der Umsetzung der neuen Hygienevorschriften werde zusätzlich deutlich, an welchen Schulen dringender Handlungsbedarf besteht. Insofern hoffen die Freien Wähler, dass nun vorrangig all die Schulgebäude saniert werden, bei denen echter Sanierungsstau besteht. Deshalb lautet eine Forderung der Freien Wähler, dass der Kreistag schnellsten eine verbindliche Prioritätenliste verabschiedet, nach der der Schulentwicklungsplan 2020-2025 abgearbeitet werden soll.

Weiterhin fordern die Freien Wähler den Erhalt der Bensheimer Kirchbergschule als Förderstufe und als Grundschule und stellen sich damit an die Seite der dortigen Schulleitung, des Kollegiums und des Elternbeirates. Anders als im Schulentwicklungsplan ausgeführt, soll nach Ansicht der Freien Wähler am Schulstandort Lorsch ein gymnasiales Angebot geschaffen werden. Entsprechend werden die von der Kreisverwaltung vorgesehene Erweiterung des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums sowie des Goethe-Gymnasiums in Bensheim nicht unterstützt, zumal am Goethe-Gymnasium überhaupt kein Platz für eine Erweiterung vorhanden sei. Außerdem sei auch durch die Corona-Pandemie deutlich geworden, dass allzu große Schulstandorte immer auch Probleme mit sich bringen.

Beim Thema Digitalisierung fehle vor allem ein echter Medienentwicklungsplan. Mindestens alle Schüler ab der 4. Klasse müssten von Seiten des Schulträgers mit einem Laptop ausgestattet werden. zg

