Bergstrasse.Zwei Entscheidungen standen am gestrigen Sonntag in Rimbach an. Die eine fiel so aus, wie wohl von den meisten erwartet – die zweite hingegen brachte eine Überraschung, die so recht eigentlich nicht mit dem ersten Ergebnis zusammenpassen will.

Zunächst einmal: Holger Schmitt bleibt Bürgermeister der Gemeinde Rimbach. Bei der Wahl setzte sich der 52-Jährige gestern mit 3119 Stimmen (78,2 Prozent) durch. Auf seine Gegenkandidatin Sabine Fraas entfielen 867 Stimmen (21,8 Prozent). Schmitt kann damit in seine zweite Amtszeit gehen. Vor sechs Jahren erhielt er – ebenfalls bei einem Mitbewerber – 69,1 Prozent der Stimmen.

Obwohl er bis 2011 für die CDU in der Gemeindevertretung aktiv war, trat Schmitt sowohl vor sechs Jahren als auch gestern als parteiunabhängiger Kandidat an. Schmitts Gegenkandidatin Sabine Fraas ist Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Rimbacher Gemeindeparlament.