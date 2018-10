„Fürs Laufen wie für die Politik braucht man viel Leidenschaft“

Bergstraße.Die Feldwege zwischen dem Heppenheimer Gewerbegebiet und der angrenzenden Stadt Lorsch haben es Yannick Mildner angetan. „Ich mag die Landschaft“, sagt der 26-jährige, während er in seinen Laufschuhen, dem grauen T-Shirt und den schwarzen kurzen Hosen über den Asphalt joggt.

Meistens startet er von seinem Wohnsitz in Heppenheim aus. Erst geht es über die Tiergartenstraße, dann am Bruchgraben entlang zwischen die Felder, über denen die Bergstraße und die Starkenburg thronen. Mal läuft er nur eine kurze Runde über fünf Kilometer, manchmal biegt er aber auch an den Wegkreuzungen so ab, das ein paar Kilometer mehr daraus werden.

Mildner stellt sich als Kandidat der Linken im Wahlkreis Bergstraße-West für die Landtagswahl am 28. Oktober zur Wahl. „Sport mache ich schon mein ganzes Leben lang“, sagt der Studierende, der auch im Heppenheimer Stadtparlament sitzt.

Gesundheitliche Einschränkung

Allerdings muss er seit einiger Zeit etwas kürzer treten. „Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, wurde bei mir Blutarmut festgestellt“, blickt er zurück. Zuvor hatte er noch regelmäßig Leichtathletik betrieben und Fußball gespielt, zuerst bei Starkenburgia Heppenheim, später beim TSV Hambach und dem SV Kirschhausen. „Diese Einschränkung war ein Grund, warum ich mit dem Fußballspielen aufgehört habe“, sagt er heute. Gerade ungleichmäßige, schnelle Bewegungen wie bei einem Fußballspiel, verlangten ihm einiges ab. „Ich hatte oft Kopfschmerzen nach den Spielen“, erinnert er sich.

Geblieben ist ihm das Laufen, außerdem Radfahren und hin und wieder dann doch noch ein kleines Fußballmatch mit Freunden auf dem Bolzplatz. Das Laufen sei am unproblematischsten, die Bewegungen gleichmäßig, erklärt er. Auch dabei darf es Mildner aber nicht übertreiben. Vor seinen Runden nimmt er zusätzliche Vitamine ein. Während der heißen Sommertage musste er sich zurücknehmen, die Hitze machte ihm zu schaffen. Dabei will er sich ansonsten nicht allzu sehr in seinem Hobby von den Jahreszeiten einschränken lassen. „Ich bin auch schon bei Schnee gejoggt“, erzählt er.

Hin und wieder läuft er zusammen mit Freunden, oft aber auch alleine. „Das hilft mir dabei, den Kopf freizubekommen“, sagt er. Meist höre er Musik, während er über die Wege renne: „Da ist eigentlich alles dabei, Rock, Hip Hop, House – Hauptsache kein Schlager“, unterstreicht er.

Es geht darum, sich zu verbessern

Es komme zwar hin und wieder vor, dass er beim Jogging „mit freiem Kopf“ über politische Dinge nachdenke, die ihn besonders beschäftigen. „Oft denke ich aber auch einfach an gar nichts“, bekennt der Heppenheimer.

Eine Parallele zwischen dem Laufen und der Politik liege darin, das man für beides Leidenschaft brauche, ist er überzeugt. „Es geht bei beidem auch darum, sich zu verbessern“, sagt Mildner. In der Politik werde man mit der Zeit erfahrener und schule nach und nach seine Rhetorik. Ganz so, wie ein Jogger durch Training immer größere Strecken in immer besseren Zeiten laufen kann.

Man benötigt einen langen Atem

Derzeit kommt Mildner etwas unregelmäßig dazu, an seiner läuferischen Leistung zu schrauben. Er arbeitet an seinem Master in empirischer Demokratieforschung in Mainz, vorher hat er in Mannheim Politikwissenschaften studiert. Wohnhaft ist er weiterhin in Heppenheim, zur Uni pendelt er.

„Manchmal sind Veranstaltungen morgens um 10 Uhr, dann wieder um 16 Uhr“, führt er vor Augen. Es falle ihm deshalb schwer, einen Rhythmus zu finden, der für das Laufen eigentlich sehr wichtig wäre. „Daran will ich arbeiten“, sagt er. Am liebsten jogge er nachmittags oder am frühen Abend. „Hin und wieder benutze ich auch eine App und schaue mir an, wie viel ich in welcher Zeit gelaufen bin“, sagt er.

Ein Ziel vor Augen zu haben, ist für Mildner in der Politik ebenso wie im Laufsport wichtig. Im Stadtparlament brauche es einen langen Atem, wenn es darum gehe, seine politischen Anliegen durchzusetzen, oft gebe es Rückschläge, wie abgelehnte Anträge im Stadtparlament. In beiden Leidenschaften wolle er beständig seine Ziele weiterverfolgen. „Ich möchte irgendwann einmal wieder in einem Verein Fußball spielen können“, beschreibt er sein derzeit größtes Ziel im Sport.

