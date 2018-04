Fürs Praktikum über den großen Teich

Elf Bewerber, zwei Gewinner: Laura Kress (vorne links) und Katharina Litzinger (vorne rechts) freuen sich über das Lions-Stipendium 2018. © Neu

Bergstraße.Als Zünglein an der Waage erwies sich – wieder einmal – die abschließende Gruppendiskussion. Überzeugend argumentieren, ohne andere Gesprächsteilnehmer an die Wand zu drücken – diese Fähigkeit zu testen, gehört zu jeder anspruchsvollen Personalauswahl. So auch bei der Vergabe des Lions-Stipendiums „Globalisierte Arbeitswelt“. Gute Fachnoten bringen alle mit, die es auf die Vorschlagsliste

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3905 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.02.2018