Funktionen und Formeln in Excel

Bergstraße.Mit der Tabellenkalkulation Excel können am Computer durch die Eingabe von Formeln unterschiedlichste Berechnungen durchgeführt werden. Die bereits vorhandene Funktionssammlung in dem Programm erlaubt den Nutzern schnelle Berechnungen für Standardaufgaben, aber auch für spezielle Problemstellungen. Wie man Formeln aufbaut und mit vorhandenen Funktionen arbeitet, lernen Teilnehmer in einem Onlinekurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs).

Der Kurs läuft zweimal donnerstags ab dem 14. Januar von 18 bis 21 Uhr online auf der vhs.cloud. Vorkenntnisse im Umgang mit Excel werden vorausgesetzt. Wer teilnehmen will, der benötigt einen Laptop mit Internetzugang. Informationen zum Cloud-Zugang erhalten die Teilnehmer nach der Anmeldung per E-Mail. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.01.2021