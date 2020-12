Gärtnerin informiert über Orchideen

Bergstraße.Phalaenopsis – diese Orchideen-Art hat schon längst die Wohnzimmer und Pflanzenmärkte erobert. Es gibt jedoch noch viele weitere Gattungen, die sich mit etwas Geschick ebenfalls auf der Fensterbank halten lassen. In einem Vortrag der Kreisvolkshochschule Bergstraße will die Gärtnermeisterin Barbara Sendler den Teilnehmern fachlich fundierte Informationen zu Orchideen vermitteln. Zur Sprache kommen auch Haltungs- und Standortbedingungen, Pflegefehler, Umgang mit Schädlingen und Umtopfen. Der Vortrag soll am 10. Dezember, 19 bis 20.30 Uhr, im Kvhs-Schulungszentrum Lorsch stattfinden (Anmeldung: 06251/172 9616 oder www.kvhs-bergstrasse.de). red

