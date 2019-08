Gäste aus Frankreich informieren sich über Abfallverwertung

Bergstraße.Wie wird aus Grünschnitt und Bioabfall Energie? Was passiert mit den Wertstoffen, die täglich im Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Heppenheim angeliefert werden? Und warum ist eine korrekte Abfalltrennung so wichtig? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhielt eine Delegation aus Thourotte um den Rimbacher Bürgermeister Holger Schmitt bei einer Führung durch die Biogasanlage und das AWZ des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB). „Einmal mehr haben wir uns auf kommunaler Ebene getroffen und auch die deutsche und französische Abfallwirtschaft verglichen. Dabei ist der Besuch beim ZAKB ein wichtiger Beitrag gewesen. Herausforderungen und Lösungen wurden erörtert und Fachwissen ausgetauscht“, so Holger Schmitt.

„Bioabfall hat jede Menge Potenzial. Aus den Küchen- und Gartenabfällen unserer Kunden macht der ZAKB Strom, Wärme und hochwertigen Kompost“, erklärt Sascha Bocksnick, Abteilungsleiter Technik und Energie, beim Gang durch die Biogasanlage vor den riesigen Toren der Rotteboxen, in denen durch Vergärung Biogas entsteht. „Hier erzeugen wir jedes Jahr grüne Energie für über hundert Haushalte im Kreis. Auf vielen unserer Wertstoffhöfe bieten wir zudem kostenfrei Kompost als Naturdünger an“, so Bocksnick weiter. Doch immer wieder landen prall gefüllte Plastiktüten in der Biotonne und somit in der Biogasanlage. Dort stören sie die Abläufe und müssen mühsam aussortiert werden. Das kostet Zeit und viel Geld. „Eine korrekte Mülltrennung ist daher unerlässlich“, so Bocksnick vor der staunenden Delegation, als sich vor ihr ein großer Berg aus Unrat auftürmt, der aus dem angelieferten Bioabfall heraussortiert wurde.

Nur wenige Schritte von der Biogasanlage entfernt, erkundeten die Besucher gemeinsam das AWZ – das Herzstück des Wertstoffhof-Systems. „Mit seinen Wertstoffhöfen ermöglicht es der ZAKB Bürgern und Gewerbetreibenden, ihre Abfälle in Wohnortnähe zu entsorgen“, erklärte Jonas Thiede, Abteilungsleiter Finanzen und Organisation. Von Windeln über Waschmaschinen bis hin zu Balken, Ziegeln und Grünschnitt läuft im AWZ alles zusammen, was bei den Bergsträßern anfällt. red

