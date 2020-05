Ganz natürlich bis Hightech: Der Rasenmäher und sein Besitzer

Bergstraße.Der Rasenmäher ist für jeden Gartenbesitzer ein Muss. Und so obligatorisch er ist, so charakterisierend ist die Wahl des Arbeitsmittels. Denn am Rasenmäher sollt ihr sie erkennen.

Der Naturbelassene: Wer heute den paradiesischen Ansatz wählt, der mag sich im Sinne der Nachhaltigkeit für einen Handrasenmäher entscheiden. Das ist eigentlich ein ganz simples Ding mit einer Messertrommel zwischen zwei Rädern und einem langen Griff daran. Da kann man je nachdem schon für 50 Euro ein stabiles Modell – neuerdings sogar mit Fangkorb – ergattern. Der Vorteil: Es ist ein der Nachhaltigkeit verpflichtetes Gerät ohne Energieverbrauch, abgesehen vom Körpereinsatz des Mähenden. Allerdings darf die Rasenfläche nicht zu groß sein, sonst artet es in Arbeit aus. Der Spaßfaktor allerdings geht mit dem Handrasenmäher gegen Null.

Der Gemütliche: Die nächste Stufe der Rasenmäher-Evolution ist der Elektrorasenmäher. Das Ding hat deutlich mehr Volumen. Die kreisenden Messer sind von einem massiven Korpus geschützt. Und die Mähbewegung wird durch einen Elektromotor in Gang gesetzt. Die Flächenleistung ist viel größer als beim Handrasenmäher. Wichtig ist, dass man nicht mit dem Fuß unter die Messerabdeckung gerät, denn das kann zu gefährlichen Verletzungen führen.

Im Alltag noch viel relevanter ist die Frage der Stromversorgung. Denn meistens läuft man mit einem längeren Kabel durch den Garten und vollführt Pirouetten, damit man nicht mit dem Mäher das Kabel schreddert. Abhilfe schafft da eine Stromversorgung mit Akku. Das ist allerdings auch recht teuer. Damit nämlich kostet der Elektrorasenmäher regelmäßig um die 200 Euro, während die Kabelversion nur bei etwa der Hälfte liegt.

Der Großgrundbesitzer: Nur der Vollständigkeit halber erwähnen wir an dieser Stelle die Mäherversion mit Benzinmotor. Wer die Natur um der Natur willen liebt, sollte so etwas nicht einsetzen. Es sei denn, das Grundstück ist so groß, dass man mit Kabel und Akku nicht in die hinteren Winkel kommen würde. So ein Exemplar kostet im Mittelwert auch etwa 200 Euro. Übrigens ist der Spaßfaktor bei diesem Gerät am größten, wenn der Motor auch die Räder antreibt.

Der Technikfreak: Der absolute Traum eines jeden Gartenbesitzers ist ganz sicher der Aufsitzrasenmäher. Dahinter verbirgt sich eigentlich schon ein kleiner Traktor mit Lenkrad, auf dem man sitzen kann und sich über das Anwesen chauffiert. Es gibt da die unterschiedlichsten Modelle. Sie reichen optisch von einer Variante, die wie ein Golfcaddy aussieht, bis zu einem regelrechten Kleintraktor. Das Gerät kann leicht 1000 Euro kosten und wirkt eventuell ein bisschen überdimensioniert, wenn man keine weitläufige Anlage vor der Haustür hat, sondern lediglich ein handtuchgroßes Grundstück bewirtschaftet. Der Schlagzeuger von Motörhead zum Beispiel hat sich ein Sondermodell mit einem fantastischen Raubtierkopf anfertigen lassen.

Der Faule: Fast ganz ohne menschliche Führung kommt übrigens der Mähroboter aus. Das ist ein Pendant zum automatischen Staubsauger, der selbstständig in kreisenden Bewegungen die Fläche abarbeitet. Um die tausend Euro kostet das Gerät, mit dem man ein- bis zweitausend Quadratmeter schafft. Gewisse Redundanzen inklusive. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.05.2020