Garden of Delight tritt morgen wieder auf

Bergstraße.Nach monatelanger Corona-Pause freut sich die Band Garden of Delight darauf, morgen (Samstag), endlich wieder einmal auftreten zu können. Die Band kommt als Duo mit Michael Jung und Dominik Roesch ab 18 Uhr in den Biergarten im Seeheimer Waldgarten im Biergarten. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Band werden erbeten. Garden of Delight, die gerade ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert haben, stellen das brandneue Album „Once upon a time in Alabama“ vor. Die Zuschauer erwartet Celtic Rock, Irish Folk, Piratensongs und Country. red/BILD: Garden of Delight

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.07.2020