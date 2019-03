Gartenbauvereine halten an Kreisverband fest

Bergstrasse.Auch, wenn die personelle Besetzung nicht einfacher wird, auf den Kreisverband als verbindende Organisation der zwölf Obst- und Gartenbauvereine im Kreis Bergstraße soll nicht verzichtet werden.

Das wurde bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes am Sonntagnachmittag in Bensheim deutlich. Vorsitzender Wolfgang Heeb erinnerte nochmals an die Wahlen vor drei Jahren, bei der sich

...