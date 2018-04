Anzeige

Bergstraße.Am 2. Mai begrüßt die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie in Bensheim die „Weltwärts“-Freiwilligen aus Indien. Für eine Freiwillige, die Inderin Pavithra, wird noch dringend eine Gastfamilie in der Region Bergstraße – am besten zwischen Bensheim und Darmstadt – gesucht.

„Die Zeit drängt, da es nur noch wenige Tage bis zur Ankunft der Freiwilligen sind,“ sagt Kirsten Sames, Referentin der Karl-Kübel-Stiftung. Die Stiftung bietet im Rahmen des „Weltwärts“-Programms jedes Jahr jungen Menschen aus Indien die Möglichkeit, einen achtmonatigen Freiwilligendienst in Deutschland zu absolvieren. Während ihres Einsatzdienstes benötigen sie eine Unterbringung in der Region.

Von den bisher beteiligten Gastfamilien und den Einsatzstellen wird das Programm wegen des interkulturellen Austausches als sehr große Bereicherung gesehen. „Es gibt viele Menschen, die sich für die Kultur Südasiens interessieren, aber im Augenblick keine Möglichkeit haben, dorthin zu reisen“, sagt Sames. „Für diese Menschen ist es eine Gelegenheit, jemanden aus diesem Kulturkreis einige Monate bei sich aufzunehmen“, so Kirsten Sames.