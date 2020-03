Gastfamilie für junge Inder gesucht

Bergstraße.Im Mai begrüßt die Karl-Kübel-Stiftung wieder vier junge Inder, die ihren Freiwilligendienst in sozialen Einrichtungen an der Bergstraße absolvieren. Während ihres Einsatzes benötigen die weiblichen und männlichen Freiwilligen eine Unterbringung in der Region. „Wir suchen derzeit dringend noch eine Familie im Raum Bergstraße, die offen für andere Kulturen ist und ab Mai für acht Monate einen Freiwilligen bei sich aufnehmen möchte“, sagt Monika Gerz von der Stiftung.

Vier Monate oder länger

Eine gute Anbindung zum Einsatzort in Lorsch sei wünschenswert. „Möglich wäre auch eine Aufnahme für vier Monate, sofern sich weitere Gastgeber finden“, so Gerz weiter. Die Resonanz bisheriger Gastfamilien falle durchweg positiv aus: „Wir haben eine Inderin aufgenommen, weil wir Lust hatten, etwas Neues zu erleben, und uns sehr über die Ankunft der weltoffenen und humorvollen Sheryl Rubina Selvam aus Indien gefreut“, berichtete eine Gastmutter aus Lorsch.

Es entstehen Freundschaften

Nicht nur beim Kochen deutscher und indischer Gerichte erlebte die Lorscherin den kulturellen Austausch als bereichernd: „Aus Sheryls Erzählungen haben wir auch viele andere Seiten Indiens kennengelernt.“ Aus dem Gastkontakt entwickeln sich nicht selten langjährige Freundschaften. So haben auch Sheryls Gasteltern bereits eine Einladung nach Indien erhalten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020