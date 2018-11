Geballte Infos zu Ausbildung und Studium

Zum siebten Mal gibt es einen Ausbildungs- und Studieninfotag an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim. Die Broschüre dazu erscheint im BA am Samstag, 10. November. Beim gestrigen Pressegespräch konnten sie das Heft bereits in Augenschein nehmen (von links): der Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter, Reinhold Stämmler vom Unternehmerverband, Landrat Christian Engelhardt, BA--Geschäftsführer und -Chefredakteur Michael Roth, Arndt Neumann vom Staatlichen Schulamt, Schulleiter Thomas Bährer, Kreishandwerksmeister Jörg Leinekugel und Dietmar Schott, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergstraße.

© Zelinger