Gedenktag für zwei Widerstandskämpfer

Bensheim.Die Geschwister-Scholl-Schule Bensheim erinnert alljährlich mit einem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, nach denen die Schule benannt ist: Sophie und Hans Scholl, die sich gemeinsam mit anderen Studenten in der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ engagierten und von den Nazis hingerichtet wurden. In unserer heutigen Ausgabe berichten Lehrer und Schüler der Schule, die Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist, auf zwei Sonderseiten über den Gedenktag 2019. red/Bild: GSS Bensheim

