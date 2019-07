Geduldsspiel im Linienbus nach Lindenfels

Bergstraße.Wer Muße hat, könnte es möglicherweise schaffen, einer Busfahrt von Bensheim nach Lindenfels in Zeiten der B 47-Sperrung bei Elmshausen etwas Positives abzugewinnen. Entschleunigung vielleicht, eine geruhsame Fahrt, während am Fenster pittoreske Wiesen, Felder, und der Vordere Odenwald vorbeiziehen und Pferde und Kühe freundlich grüßen. Verfügt der Teilnehmer des Öffentlichen Nahverkehrs aber über ein begrenztes Zeitfenster, wird ihn das alles nur schwerlich trösten.

Seit Anfang der Sommerferien ist auf der Elmshäuser Ortsdurchfahrt kein Durchkommen mehr. Die Folge: Um nach Lindenfels zu kommen, muss der große blaue Bus einen weiträumigen Umweg nehmen, der nicht nur einige scharfe Kurven beinhaltet, sondern in Zeiten der Sperrung auch bei Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrern beliebt ist.

Im Fahrplan außerhalb der Schulferien dauert die Fahrt vom Bensheimer Bahnhof nach Lindenfels Mitte 35 Minuten. Während der Sperrung sind es 48, so zeigt es der Aushang des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar.

Zu einer Probefahrt kommt der Bus mit etwa fünf Minuten Verspätung am Bensheimer Bahnhof an. Anstatt in Richtung Odenwald geht es dann erst einmal ganz woanders hin, nämlich auf der Bundesstraße 3 in Richtung Norden, bis der Bus dann nach rechts in die Auerbacher Bachgasse und in Richtung Odenwald abbiegt. Entgegen den Erwartungen gibt es dort nur wenig Gegenverkehr. Es ist aber auch 14.15 Uhr, nicht gerade Stoßzeit.

Schwieriger wird es in Hochstädten. Mehrfach muss der Bus auf der engen Ortsdurchfahrt vor dem Gegenverkehr auf den Bürgersteig ausweichen. Einmal kommt auf der Strecke ein großer Lkw entgegen. Der Busfahrer meistert die Situation aber ohne große Probleme.

Die Fahrt geht nach dem Ortsausgang ruhig weiter. Auch Balkhausen, zur Rushhour in Sperrungstagen oftmals ein Bereich, in dem Emotionen hochkochen, zeigt sich nicht als großes Hindernis. Die gefürchtete S-Kurve vor der Kuralpe nimmt der Bus ohne Probleme – auch wenn für die Fahrgäste auf der rechten Seite die weißen Streifen am Fahrbahnrand währenddessen nicht sichtbar sind. Richtung Staffel folgen mehrere enge Straßenabschnitte ohne sichtbaren Mittelstreifen, auf denen sich die Fahrzeuge irgendwie aneinander vorbei quetschen. Einmal kommt ein Bus derselben Linie entgegen. Der muss rechts ranfahren, der Kollege aus Richtung Bensheim rauscht vorbei.

Nach dem der 665er die schmalen Straßen von Beedenkirchen hinter sich gebracht hat, folgt für Fahrgäste und Fahrer eine echte Nervenprobe: die Straße nach Reichenbach. Kurve folgt auf Kurve auf dem engen Abschnitt. In einer muss der Bus wegen des Gegenverkehrs anhalten, bei der nächsten weicht das entgegenkommende Fahrzeug in eine Haltebucht aus. Auch zu Schultagen fahren hier Busse entlang, die Linie 664 verbindet Reichenbach und Beedenkirchen. Allerdings ist die Straße wegen der Sperrung auch voller als sonst. „Wenn hier ein Lkw entgegenkommt, muss man erst einmal eine Weile stehen“, sagt der Busfahrer. Das sei ihm diesen Sommer erst einmal passiert. Trotzdem macht er keinen Hehl draus, dass ihm der Umweg auf die Nerven geht.

Immerhin hat er ihn kurz darauf hinter sich gebracht. In Reichenbach trifft die Umleitungsstrecke wieder auf die B 47, danach geht es auf dem üblichen Weg ostwärts. Der Bus schafft es bis Lindenfels-Mitte sogar, den Großteil des Zeitverlusts auszugleichen. Er kommt nur wenige Minuten nach dem im Fahrplan festgelegten Zeitpunkt an.

Während der Sperrung fährt der Bus 665 nicht mehr weiter bis Reichelsheim, sondern wendet nach der Haltestelle Poststraße in Lindenfels und macht sich auf den Rückweg. Die Lücke zur sonst üblichen Endhaltestelle schließt ein Kleinbus.

Auf der Rückfahrt nach Bensheim ist auf dem Abschnitt zwischen Reichenbach und Beedenkirchen ebenfalls noch einmal Geduld gefragt. Es geht auf den Feierabendverkehr zu, der Busfahrer muss den Wagen in den Kurven nach rechts von der Fahrbahn steuern, damit sich die wachsende Schlange aus entgegenkommenden Autos vorbeidrücken kann. Ein Lkw kommt nicht entgegen, auch nicht bei der S-Kurve an der Kuralpe.

Noch wenige Wochen müssen Auto- und Busfahrer sowie deren Passagiere aushalten. Spätestens bis zum 11. August soll die Vollsperrung in Elmshausen aufgehoben werden – die letzte von vieren im Zuge der Maßnahme.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.07.2019