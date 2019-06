Gefährliche Eisstraßen, Nächte im Zelt

Bergstraße.800 Kilometer auf Eis. Mit dem Fahrrad. Bei nur einer Versorgungsstelle auf der gesamten Strecke. Und Temperaturen von bis zu minus 32, bei starkem Wind sogar minus 42 Grad: Steffi Huber und Andi Starker erzählen von ihrem neuesten Abenteuer und klingen dabei fast so entspannt, als hätten sie eine kleine Radtour an der Bergstraße unternommen.

Die beiden Weltreisenden meldeten sich per Anruf über den Nachrichtendienst WhatsApp – kurz bevor sie zurückgeflogen sind nach Europa: von Alaska aus, wo sie das vergangene knappe halbe Jahr verbracht haben, nach London, wo nun die letzte Etappe ihrer aufregenden Reise startet. Anfang April 2016 hatten sich die beiden von Mannheim aus auf Fahrrädern auf den Weg gemacht, die Welt zu erkunden. Eigentlich wollten sie schon im Herbst des vergangenen Jahres zurückkommen. Doch es gab noch so viel zu sehen – und das Heimweh blieb aus. Trotz aller Reiselust steht der Termin ihrer Rückkehr nun aber fest: Am Samstag, 20. Juli, wollen sie zunächst in Mannheim am Wasserturm „einradeln”, dann nach Viernheim, wo Steffi Huber herkommt.

In Alaska hatten die beiden schon einmal Halt gemacht. Eine Station ihrer Reise, die sie nicht losließ. Also kehrten sie an Weihnachten von Südamerika aus dorthin zurück. Schon beim vorherigen Aufenthalt hatten sie gelernt, Hundeschlitten zu fahren. Diesmal bereiteten sie mit und für Jace, einen 13-jährigen Jungen, Hunde auf ein 100-Meilen-Rennen vor. „Wir haben die meiste Zeit des Trainings übernommen”, berichtet Huber. Sie wählten neun von 16 Hunden für die Distanz aus und lernten beispielsweise, wie die Tiere in welcher Situation reagieren, „oder wie man frühzeitig erkennt, wenn es einem Hund nicht gut geht“.

Im März begaben sie sich dann auf die gefährliche Eisstraße, über die Lastwagen Arbeiter auf den Ölfeldern versorgen: Die beiden fuhren mit den Rädern von Fairbanks aus auf dem Dalton Highway über den Polarkreis nach Prudhoe Bay. „Es war mal etwas ganz anderes“, sagt die 31-Jährige über die zweiwöchige Tour. „Eigentlich hatten wir keine Ahnung, wie das überhaupt geht“, räumt ihr Freund ein. Sie fuhren durch die Eiswüste, kämpften sich durch starke Verwehungen. Trotzdem schliefen sie im Zelt.

Macht die Technik das mit?

60 Kilogramm habe sein Rad mit Essen und Ausstattung gewogen, berichtet der 29-Jährige. „Leer“ wiegt es nur 19. Die beiden mussten ausreichend Essen mitnehmen, brauchten durch die schwierigen Bedingungen fast doppelt so viel Kalorien wie auf „gewöhnlichen“ Touren. Ob die Technik mitmachen würde, war noch eine ganz andere Frage: „Wir wussten: Bis minus 15 Grad funktionieren die Räder. Aber was, wenn Schaltwerk oder Bremsen einfrieren?“, erzählt Andi Starker. Doch es lief. Einen Platten hatten sie unterwegs. „Den zu reparieren, das hat ein bisschen länger gedauert als sonst“, so Starker.

Aus der Kälte denkt sich Steffi Huber noch einmal zurück in wärmere Gefilde: nach Südamerika, nach Peru, ihrem „langersehnten Ziel“, das sie im Herbst 2018 erreicht haben. Es sei superschön gewesen in den Anden, „auf den traumhaften Strecken abseits des großen Verkehrs“. „Eigentlich sind wir ständig von der Bergspitze ins Tal gefahren, um einen Fluss zu überqueren – und dann wieder den Berg hinauf“, berichtet Andi Starker. In Peru haben sie auch ihren neuen Höherekord aufgestellt: knapp 5200 Meter. In den kommenden Wochen wollen sie noch Belgien und das Radland Niederlande sehen.

Mit welchen Gefühlen machen sie sich auf den Heimweg? Mit gemischten, sagt Huber. Es sei merkwürdig, findet ihr Reisegefährte. Neben der Vorfreude aufs Wiedersehen sind da die Unsicherheiten. Mehr als drei Jahre waren sie unterwegs, haben jeden Tag etwas Neues erlebt. Von diesem außergewöhnlichen Leben müssen sie nun Abschied nehmen – und sich auf etwas ganz anderes einlassen: auf Wohnungssuche, Jobsuche, aufs Ankommen. Reiseerfahrene haben sie bereits vorgewarnt. Letzteres dauere „ungefähr so lange, wie man unterwegs war“. /ü

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.06.2019