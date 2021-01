Gefährliche Strecke: Polizei bremst Raser

Bergstraße.Die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwachten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim jetzt auf der Landesstraße 3111 zwischen Lampertheim-Hüttenfeld und Viernheim. Aufgrund der häufigen Wildunfälle in den vergangenen Jahren auf dieser Strecke ist die Geschwindigkeit nachts auf Tempo 60 beschränkt – was zu einer deutlichen Abnahme der Unfälle mit Wild führte. In der Zeit von 0.15 Uhr bis 0.50 Uhr wurden die Fahrzeuge kontrolliert, die in Richtung Viernheim fuhren. Ein 34-jähriger Golf-Fahrer war mit Tempo 92 deutlich schneller als erlaubt. Er erhält nun einen Bußgeldbescheid über 120 Euro. pol

