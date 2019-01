Gefährliche Überholmanöver nehmen zu

Weinheim.Vier Tunnel fallen in den Zuständigkeitsbereich des Straßenbauamts des Rhein-Neckar-Kreises. Die Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um die Sicherheit im Saukopftunnel in Weinheim und im Branichtunnel in Schriesheim, sondern auch um den Hollmuthtunnel in Neckargemünd und den Tunnel entlang der B 535 in Schwetzingen. Zusammen sind dies 9,8 Tunnelkilometer.

Turnusgemäß stehen auch in diesem Jahr wieder Reinigungs- und Wartungsarbeiten an, die eine Sperrung der Tunnel erforderlich machen. Die nächste geplante Vollsperrung des Saukopftunnels findet vom 11. bis 16. März – jeweils nachts von 20 bis 5 Uhr – statt.

Notwendige Maßnahmen

Wie der Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, werden bei diesen Terminen alle notwendigen Maßnahmen abgearbeitet, damit der Verkehr in den Hauptverkehrszeiten störungsfrei läuft. Dazu gehören die Überprüfung der Brandmelde- und Lüftungstechnik, der Notruf- und Notbeleuchtungssysteme, der Energieversorgung, der Verkehrstechnik, der Löschwasseranlagen, der Funkanlagen und der Zentralen Leittechnik. Außerdem werden notwendige Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturen durchgeführt und die technischen Ausrüstungsgegenstände, der Tunnel und seine Entwässerungssysteme gereinigt.

Neben all den Sicherheitsvorkehrungen hängt die Tunnelsicherheit auch maßgeblich vom Verhalten der Verkehrsteilnehmer ab: „Brenzlige Situationen entstehen meist durch Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer“, weiß Tunnelsicherheitsbeauftragter Benjamin May vom Straßenbauamt. So mussten die Mitarbeiter der Behörde vermehrt gefährliche Überhol- und Wendemanöver im und vor dem Tunnel registrieren, oder zweckentfremdete Nothaltebuchten, die für Pausen oder Telefonate genutzt wurden. Um sich und andere nicht zu gefährden, rät May, schon beim Hineinfahren in den Tunnel die Sonnenbrille abzunehmen, den Verkehrsfunk und das Abblendlicht einzuschalten und die Ampeln und Verkehrszeichen zu beachten.

Bei längerem Stillstand durch einen Stau sei es wichtig, im Wagen sitzen zu bleiben, Sicherheitsabstand zum vorderen Wagen zu halten, eine Rettungsgasse zu bilden, die Fenster zu schließen, die Lüftung abzustellen und den Motor abzuschalten, um Abgase zu vermeiden.

Muss der Wagen aus irgendeinem Grund verlassen werden, bleibt der Zündschlüssel stecken. Auf diese Weise kann das Fahrzeug später vom Rettungs- oder Pannendienst bewegt werden. Das gilt auch für den Notfall, den Ausbruch eines Feuers. Bei einem gerade erst aufflammenden kleinen Feuer kann man versuchen, dieses mit den vorhandenen Feuerlöschern in den Notrufstationen zu löschen. „Ansonsten verlässt man schnellstmöglich den Tunnel über den nächsten Fluchtausgang, der entgegen der Rauchbewegung liegt“, so der Tunnelfachmann.

„Sollten Sie Hilfe benötigen, dann nutzen Sie bitte das Telefon einer Notrufstation, nicht das Handy.“ May erklärt auch warum: „Das Personal der Tunnelüberwachung erkennt so rund um die Uhr automatisch den Standort und kann umgehend die richtigen Maßnahmen einleiten.“

Außerdem sollte man sich bei der Durchfahrt durch den Tunnel die Sicherheitseinrichtungen einprägen, um diese im Notfall nutzen zu können. Ganz besonders sollte man auf die Lautsprecherdurchsagen achten. Diese enthalten wichtige Infos und Anweisungen, denen Folge zu leisten ist, um sich und andere zu schützen. Nicht zuletzt gilt: „Retten Sie Ihr Leben, nicht Ihr Fahrzeug!“ /ü

