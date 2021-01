Gefälschte Lenk- und Ruhezeiten in Lkw

Corona-Pandemie

Impfungen in Bensheim sollen am 9. Februar starten

Wiesbaden/Bergstraße. In Bensheim und allen anderen hessischen Impfzenten sollen die Corona-Schutzimpfungen am 9. Februar anlaufen. Das kündigten Innenminister Peter Beuth und Gesundheitsminister Kai Klose heute an.