Geflüchtete stellen Kunstwerke aus

Bergstraße.„Neuanfang und Begegnungen“ ist eine Ausstellung im Landratsamt in Heppenheim überschrieben, die Landrat Christian Engelhardt morgen (Mittwoch) gemeinsam mit der Caritasdirektorin Stefanie Rhein um 18 Uhr im Foyer eröffnet.

Die Stabsstelle Integrationsbeauftragte des Kreises Bergstraße hat diese Ausstellung gemeinsam mit der Koordinierungsstelle Asyl-Ehrenamt des Caritasverbandes Darmstadt vorbereitet. Bis zum 28. Dezember können sich Interessierte Gruppen- und Einzelarbeiten von geflüchteten Menschen im Landratsamt anschauen.

Das Spektrum der ausgestellten Kunstwerke umfasst dabei alles – von Malerei über Bildhauerei bis hin zu plastischem Gestalten. Die Aussteller sind sowohl professionelle Künstler, die in ihren Herkunftsländern oder in der Bundesrepublik ein Kunststudium absolviert haben, als auch Menschen ohne Vorerfahrungen. Bei der Vernissage wird morgen auch Christoph Breitwieser, der Leiter des Museums der Stadt Bensheim, anwesend sein und die Besucher in die Thematik einführen. Der aus dem Iran stammende Musiker Abbas Ghiabi wird die Eröffnung musikalisch umrahmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018