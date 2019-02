Gefühlschaos trotz guter Leistung

Bergstraße.Begrüßt werden die angehenden Topmodels von „Modelmama“ Heidi Klum mit dem eher schlecht als recht gejodelten Titelsong von der Kindersendung „Heidi“. In der zweiten Sendung der inzwischen 14. Staffel der Casting-Show Germany’s next Topmodel geht es für die Top 30 nicht – wie in den vergangenen Jahren – in die sonnendurchfluteten Regionen dieser Welt, sondern nach Sölden in Österreich. Nach dieser sicher beabsichtigt namensbezogenen Begrüßung steht nach den ersten drei Minuten der Sendung vom Donnerstag fest: Heidi Klum sollte beim Modeln bleiben und nicht in das Musikbusiness einsteigen. Dieser Meinung ist jedenfalls unsere Autorin, die sich die Sendung angeschaut hat, um sich ein Bild davon zu machen, wie sich die Bergsträßer Kandidatin Vanessa Stanat bei der Casting-Show schlägt.

Typisch für das TV-Format: Gleich in den ersten fünf Minuten Sendezeit werden Tränchen vergossen, denn: Mama und Jurorin Heidi sammelt die Handys der Kandidatinnen ein. Einen einzigen Anruf dürfen die Mädels noch tätigen. Beteiligt an dem Gefühlsausbruch ist auch Teilnehmerin Vanessa Stanat aus Bensheim. Allerdings sind ihre Tränen kein Zeichen von Traurigkeit. „Ich bin so glücklich, dass ich gerade mit meinem Verlobten sprechen kann“, schluchzt sie und sagt noch mal schnell, was sie ihrem Herzensmann, den sie an der Bergstraße zurücklassen musste, noch mitteilen will: „Ich liebe dich über alles und will ein Kind von dir“ – Heidi Klum blickt etwas verwirrt in die Kamera – „irgendwann“, fügt die Kandidatin hinzu und Klums Gesichtszüge entspannen sich wieder.

Beim Outfit fehlt die Hose

Bei der anschließenden „Gruppenchallenge“ – die Mädchen sollen sich ein „sexy Skioutfit“ zusammenstellen und werden darin fotografiert – stellt Vanessa fest: „Wo sind die Unterteile? Es gibt nur Oberteile und Schuhe.“ Getreu ihrem Motto „Wer gewinnen will, muss leiden“ entscheidet sich die 21-Jährige nur für eine Skijacke und überzeugte darin. Heidi jedenfalls ist begeistert. Dennoch scheint es, mit Blick auf die anderen Kandidatinnen, doch ein paar Hosen gegeben zu haben.

Für das erste große Shooting mit Top-Fotograf Kristian Schuller – die Kandidatinnen kennen ihn wohl, denn sie verfallen bei der Verkündung des Fotografen in schrilles Geschrei – geht es auf den Gaislachkogel in über 3000 Metern Höhe. Bei Minusgraden, ordentlichem Wind und Schneefall keine leichte Aufgabe.

Vanessa überzeugt Heidi

Das findet auch die Bensheimerin, die bereits Modelerfahrung hat: „Für Mädels, die noch wenig Erfahrung haben, war das Shooting echt hart.“ Doch sie überzeugt wieder. Während Schuller fleißig auf den Auslöser drückt, lobt Heidi Klum pausenlos die blonde Schönheit von der Bergstraße. „Vanessa ist die Stärkste von euch allen. Sie stiehlt euch die Show“, sagt sie zu den anderen beiden Kandidatinnen, die ebenfalls an dem Shooting in Dreiergrüppchen teilnehmen. Für Vanessa scheint es zu laufen.

Konkurrentin Marlene, 20, macht sich ihre Gedanken: „Vanessa ist durch ihre Erfahrung so motiviert, weit zu kommen. Sie kann einfach nicht vor den anderen rausfliegen. Das geht einfach nicht für ihren Stolz.“ Und auch die 24-jährige Enisa hat wohl ihre Probleme mit Vanessa. Am Ende zoffen sich die beiden unter Tränen und fühlen sich verletzt. Drei Minuten später einigen sich die beiden Kandidatinnen darauf, dass die Beschuldigungen den weiblichen Hormonen geschuldet seien – und vertragen sich wieder. Inklusive Umarmung. Enisa möchte trotzdem erstmal Abstand halten.

Auch den „Entscheidungswalk“ meistert Vanessa Stanat mit Bravour und ist eine Runde weiter. Laut Juror und Modedesigner Wolfgang Joop ist sie super gelaufen. Mit der Modelmappe in der Hand präsentiert sie, zu Recht voller Stolz, ihr Foto vom eisigen Shooting. Wenn die Jury weiterhin so zufrieden mit der ehemaligen Schülerin der Geschwister-Scholl-Schule ist und das junge Model weiterhin so gut abliefert, werden sicher noch weitere Fotos ihren Weg in die Mappe finden.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.02.2019