Gegen Aufrüstung und Konfrontation

Bergstraße/Heppenheim.Es war ein großes Thema, aber nur ein kleiner Kreis, der sich im Nebenraum des Restaurants „Gossini“ in Heppenheim zusammenfand: Über „Frieden und Entwicklung in einer globalisierten Welt“ wollte der SPD-Unterbezirk Bergstraße diskutieren, doch mit gerade einmal elf Anwesenden hatte sich nicht einmal die Hälfte des 25-köpfigen Unterbezirksvorstandes eingefunden.

Auch Vorsitzenden Marius Schmidt und Landtagsabgeordnete Karin Hartmann musste der stellvertretende Vorsitzende Stefan Ringer wegen Krankheit beziehungsweise Terminkollision entschuldigen. Dabei war mit Uta Zapf eine durchaus prominente und im Thema stehende Referentin nach Heppenheim gekommen.

Zivile Möglichkeiten nutzen

Die Sozialdemokratin war 23 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages, leitete von 1998 bis 2013 den Unterausschuss „Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung“ des Auswärtigen Ausschusses und wurde für ihre Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet. Nach wie vor ist sie im Forum „Eine Welt Hessen-Süd“ engagiert.

Die Aufkündigung des Washingtoner Vertrags durch die USA und Russland sowie die Kündigung des Iran-Abkommens seien deutliche Anzeichen dafür, dass die internationale Rüstungskontrolle gefährdet sei. Militärische Eskalation und Aufrüstung kann für Uta Zapf als Antwort darauf aber nicht das Mittel der Wahl sein. Sie sprach sich für die Stärkung und Weiterentwicklung der zivilen Möglichkeiten aus. Dazu gehöre auch die Weiterführung der Entspannungspolitik gegenüber Russland.

Strukturen besser nutzen

Gute Chancen sah Zapf hier durch den zweijährigen Vorsitz von Deutschland und Frankreich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (2019/20). So könnten beispielsweise die ständigen Vetos von USA, Russland und China im Sicherheitsrat unterlaufen werden, in dem das Anliegen der Generalversammlung vorgelegt werde. In Europa sei durch die OSZE sehr viel zur Stabilisierung beigetragen worden. Diese aufgebauten Strukturen müssten wieder genutzt werden, appellierte sie.

Sven Wingerter, SPD-Mitglied und Vorsitzender des DGB Bergstraße, machte mit dem Hinweis auf die Ukraine, den „eingefrorenen“ Konflikt im Kaukasus und die Spannungen im Balkan deutlich, dass es keinen Frieden in Europa gebe. Er wandte sich gegen einen Konfrontationskurs mit Russland, dessen Öffnung zu Europa eine wesentliche Grundlage für den Fall des Eisernen Vorhangs gewesen sei.

Auch wies Wingerter auf Unterschiede im Wahlprogramm von SPD und CDU hin: Während sich die CDU uneingeschränkt zur NATO bekenne, die zivilen und militärischen Kräfte bündeln und eine europäische Armee aufbauen wolle, lehne die SPD in ihrem Wahlprogramm atomares Wettrüsten sowie Rüstungsexporte in Krisengebiete ab. Außerdem fordere sie verstärkte Rüstungskontrolle. Auch war es dem DGB-Vorsitzenden wichtig, dass zusätzliche Militärausgaben nur durch Einsparungen an anderer Stelle zu finanzieren seien.

Allerdings halte er die von Hubertus Heil eingebrachte Grundrente für wichtiger, erinnerte Wingerter daran, dass eine der größten Krisen der Europäischen Union die Schuldenkrise gewesen sei. Auch eine europäische Armee dürfe nicht zur militärischen Aufrüstung führen. Völkerrechtlich wichtig ist Uta Zapf in diesem Zusammenhang, dass Einsätze einer europäischen Armee außerhalb Europas an ein UNO-Mandat gebunden sein müssten.

Von der Pax-Christi-Basisgruppe Bergstraße verwies Bartho Forchner-Thöne auf wichtige Anliegen der 1944 in Frankreich entstandenen ökumenischen Friedensbewegung in der Katholischen Kirche. Zum einen gehe es um zivile Friedensarbeit. Seit 1999 seien in Deutschland von Pax Christi über 500 „Friedensfachkräfte“ ausgebildet worden, die vor Ort mit entsprechenden Partnerorganisationen arbeiteten, etwa im Willi-Brandt-Zentrum in Jerusalem.

Dort werden Kontakte zwischen Israelis und Palästinensern gepflegt und gefördert. In Serbien sei ein Beratungszentrum für traumatisierte Soldaten eingerichtet worden, in dem die Arbeit auch nach dem Rückzug der Fachkräfte fortgesetzt wurde. Als Mitglied der bundesweiten „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenwandel“ wende sich Pax Christi gegen Rüstungsexporte und wolle deren Verhinderung auch im Grundgesetz verankert sehen.

Zapf fordert mehr Transparenz

Schließlich spreche sich die Friedensbewegung für ein Verbot der Atomwaffen aus. Bei der anschließenden Diskussion machte Uta Zapf deutlich, dass die SPD bezüglich der Rüstungsexporte schon seit Langem eine parlamentarische Kontrolle und mehr Transparenz fordere. „Wir wollen alle, dass europäische Außenpolitik eine zivile Friedens- und Sicherheitspolitik wird“, fasste Uta Zapf den Diskussionsabend zusammen. js

