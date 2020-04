Gegen Begrenzung nach Verkaufsfläche

Bergstraße.Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Bergstraße sieht sich in den jüngsten Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten zur weiteren Vorgehensweise in der Corona-Krise bestätigt. Schon im Vorfeld hatte der MIT-Vorsitzende und frühere Landrat Matthias Wilkes davon gesprochen, dass es derzeit um eine Rückkehr zu vollständiger Normalität gehe. Aber man solle schon festlegen, in welchen Stufen und unter welchen Auflagen Geschäfte, Schulen und Behörden im Kreis Bergstraße wieder geöffnet werden und wann private und berufliche Treffen stattfinden können.

Konkret hatte die MIT Bergstraße folgende Auflagen und Bedingungen gefordert: verpflichtenden Mundschutz in Einzelhandelsgeschäften und überall dort, wo Kundenkontakt besteht; strikte Abstandsregeln und Hygienevorschriften, die in Zusammenarbeit mit Experten für jede Branche zu erarbeiten seien; Einsatz einer EU-weiten Warn-App, um Kontakte mit infizierten Personen zurückverfolgen zu können.

Nach den Beschlüssen vom Mittwoch zeigt sich die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Bergstraße nun erleichtert darüber, dass Bund und Länder erwägen, zumindest einige Geschäfte und auch Schulen in den kommenden Wochen vorsichtig und schrittweise wieder zu öffnen. Es sei eine gute Nachricht, dass immer mehr Wissenschaftler zu der Einschätzung kommen, dass die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland offenbar wirksam verlangsamt worden ist.

Auch Restaurants berücksichtigen

Die MIT erwartet jetzt, dass die hessische Landesregierung erste Lockerungen für die Zeit nach den Osterferien beschließt. Zumindest die Bereiche, in denen der Abstand zwischen Personen eingehalten und Hygiene-Vorschriften umgesetzt werden können, sollten davon profitieren können. Dazu sollten der Einzelhandel und möglichst schnell auch die Restaurants zählen. Eine Begrenzung oder Einschränkung etwa nur bis zu einer bestimmten Betriebsgröße, Verkaufsfläche oder andere Differenzierungen sollte es nach Ansicht der MIT dabei aus Wettbewerbsgründen nicht geben.

Von diesem Wiederanlaufen würden dann auch die Industrie- und Zulieferbetriebe profitieren: Wenn die ersten Autos wieder verkauft werden, werde auch die Produktion wieder angefahren werden können. Für andere Branchen gelte dies entsprechend: Je schneller auch dort der Verkauf wieder in Gang kommt, je früher könne auch dort die Produktion wieder anlaufen. Das rette Arbeitsplätze bei vielen Betrieben in Hessen und damit im Kreis Bergstraße.

Die MIT Bergstraße ist der Meinung, dass es für alle – Einzelhandel und Gastronomie – machbar sein muss, die mit dem Wiederanfahren verbundenen Maßnahmen und Regeln (Masken, Abstand und Hygiene) einzuhalten.

