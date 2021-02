Gegen Osnabrück ohne Verteidiger Bader

SV Darmstadt 98.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss in der Partie gegen den VfL Osnabrück auf Defensivspieler Matthias Bader verzichten. Der 23-Jährige habe einen Schlag auf die Wade bekommen und sei am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht einsatzfähig, sagte Trainer Markus Anfang am Freitag. Offensivmann Tobias Kempe, der vergangene Woche gegen den 1. FC Nürnberg (1:2) wegen einer Zerrung ausfiel, soll dagegen wieder mitwirken können. "Er hat die Einheiten mitgemacht und hatte keine Probleme", berichtete Anfang.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.02.2021