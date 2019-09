Gegen Recht auf Homeoffice

Südhessen.Die Unternehmerverbände Südhessen lehnen laut einer aktuellen Pressemitteilung einen wie von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geplanten allgemeinen Rechtsanspruch auf Homeoffice ab. Nicht alle Tätigkeiten könnten von zu Hause aus ausgeführt werden, beispielsweise in der Produktion, im Transportwesen oder im Einzelhandel.

„Wir benötigen vielmehr Regelungen, die in den einzelnen Betrieben spezifisch festgelegt werden und nicht flächendeckend durch den Gesetzgeber“, sagt Dirk Widuch, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Südhessen. Um einer flexiblen Arbeitswelt im globalen Wettbewerb gerecht zu werden, sind seiner Ansicht nach „mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei Arbeitszeit und Arbeitsort notwendig, die jedoch nur über eine Reform von Arbeitszeitregelungen erreicht werden können, die an das Zeitalter der Industrie 4.0 angepasst sind.“ Beispielsweise sollte der Tagesbezug bei der Arbeitszeit abgeschafft und durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit ersetzt werden, so Widuch.

Eine Mitte September 2019 veröffentlichte Befragung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) zeige, „dass betriebliche Regelungen zum Homeoffice zielführender als staatliche Bürokratie sind. Im Job werden digitale Kompetenzen immer mehr zu Schlüsselqualifikationen, auch um Arbeitnehmer vor Überforderung und psychischen Belastungen zu schützen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.09.2019