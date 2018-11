„Gegenpol zu Stress und Hektik“

2 Fotos ansehen Am Sonntag wird im Naturschutzzentrum wieder das Lichterfest gefeiert. © Funck

Bergstraße.Es ist an der Zeit, Tschüss zu sagen. Nur für eine kurze Weile, versteht sich. Wenn sich die Natur in den Wintermonaten ausruht, um neue Kräfte zu sammeln, dann schaltet auch das Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) An der Erlache einen Gang zurück und gönnt sich eine verdiente Verschnaufpause. Mit einem Lichterfest für die ganze Familie verabschiedet es sich am kommenden Sonntag, 18. November, bis zum nächsten Jahr. Es ist gleichzeitig die dritte Veranstaltung 2018 in der Reihe „BA Natürlich“. Die pädagogische Leiterin des NZB, Veronika Lindmayer (Bild: Funck), erklärt im Interview die Hintergründe.

Frau Lindmayer, woher hat das Fest seinen Namen und warum haben sie und ihr Team ausgerechnet den Monat November dafür gewählt?

Veronika Lindmayer: Den November haben wir uns ganz bewusst ausgesucht, um zu Beginn der „dunkeln Jahreszeit mit wenig Sonnenstunden“ symbolisch einen Gegenpol zu schaffen. Gleichzeitig wollen wir ein Gegengewicht zu dem noch folgenden vorweihnachtlichen Stress und der Hektik mit Weihnachtsmärkten, Weihnachtsfeiern und Weihnachtseinkäufen setzen. Wir bringen deshalb ein wenig Licht zu den Menschen, sozusagen als Ruhe vor dem Sturm und machen darauf aufmerksam, was Advent bedeutet: nämlich die Ankunft des Herrn. Es ist also eine Zeit, in der wir uns auf das Weihnachtsfest freuen und uns auf die Geburt Jesu vorbereiten sollen. Früher haben wir die letzte Veranstaltung im Jahr „Was macht die Welt im Winter?“ genannt. Aber wir fanden dann, dass der Name „Lichterfest“ viel besser passt.

Was erwartet die Besucher am Sonntag im Naturschutzzentrum?

Lindmayer: Auf jeden Fall wird es keine Massenveranstaltung mit lauten Aktionen geben. Wir wollen, dass Familien Zeit für sich finden und „runterkommen“ und dass sie die Gemeinschaft spüren. Eltern und Kinder können zusammen basteln und die besondere Atmosphäre genießen. Kinder können kleine Geschenke für Eltern und Großeltern selbst anfertigen und sie dann bis zum Fest verstecken.

Was passiert beim Lichterfest?

Lindmayer: Es wird ein Lagerfeuer geben, in dem man Stockbrot und vielleicht auch Bratäpfel brutzeln kann und es gibt verschiedene Workshop-Angebote. In der Wichtelwerkstatt beispielsweise wird mit Holz und Wachs gestaltet und außerdem mit Früchten aus Wald und Feld gewerkelt. Bei Einbruch der Dämmerung am frühen Abend werden wieder kleine Leuchtfeuer und Lichterinseln für eine intime und beschauliche Atmosphäre sorgen und das Außengelände in ein Lichtermeer verwandeln. „Wer kann und möchte, kann sich so verzaubern lassen.“ Natürlich hat unser Team auch ausreichend für die Verpflegung unserer Gäste gesorgt. Es gibt unter anderem Kaffee, Kuchen und Bratwurst. gs

