Gelungene Hochzeitsplanung

Bergstraße.Jedes Brautpaar möchte den schönsten Tag im Leben in bleibender Erinnerung behalten. Deshalb sollten Planung und Vorbereitung dieses wichtigen Festes rechtzeitig in Angriff genommen werden. In einem Seminar der Kreisvolkshochschule (Kvhs) geht es um die Erstellung eines Zeit- und Ablaufplans, einer Kostenkalkulation mit einer Excel-Vorlage, der Auswahl einer passenden Location und nicht zuletzt ums Finden von Ideen für die Unterhaltung der Gäste und die Dekoration der Räume. Eine zertifizierte Hochzeitsplanerin liefert alle wichtigen Informationen rund um diese Themen und verrät viele Tipps und Tricks. Angesprochen sind Brautpaare sowie alle, die ihnen helfend zur Seite stehen. Das Seminar läuft am Samstag, 8. Februar, von 9 bis 13 Uhr im alten Rathaus in Birkenau. red

