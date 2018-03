Anzeige

Bergstraße/Lorsch.Keltischer Tiger, Sorgenkind, Musterknabe der Eurorettung und demnächst Außengrenze: Irland steht exemplarisch für Hoffnungen, Enttäuschungen und Baustellen, die die Europäische Union in den vergangenen zehn Jahren bewegt haben und weiterhin, Stichwort Brexit, bewegen. Europa und die EU sind denn auch in diesem Jahr Schwerpunkthemen der Kreisvolkshochschule Bergstraße.

Am Freitag fand im Alten Lorscher Rathaus das Konzert zur Semestereröffnung statt – mit einer irischen Künstlerin. Ein „sehr passender Einstieg“ in das Volkshochschuljahr 2018, meinte Kvhs-Leiterin Iris Hoch bei der Begrüßung der rund 50 Gäste im Nibelungensaal.

Heimat im Weschnitztal . . .

In der Lebensgeschichte von Lorna Dooley, der Singer-Songwriterin von der Grünen Insel, spiegelt sich eine der wichtigsten Errungenschaften des vereinten Europas wider: die Freizügigkeit. Dooley, Jahrgang 1961, hat unter anderem in Deutschland, England, Griechenland, Spanien und Frankreich gelebt und gearbeitet. Ihre Heimat hat die Musikerin, die aus einer Künstlerfamilie stammt, schließlich im Odenwälder Weschnitztal gefunden. Nach vier Jahren in Irland hat sie sich vor kurzem ein zweites Mal in Rimbach niedergelassen, wo sie an der Jugendmusikschule unterrichtet.