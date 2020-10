Gemeinschaftsunterkunft nach Corona-Tests wieder offen

Südhessen.Die Quarantäne für die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Otzberg, Ortsteil Ober-Klingen, ist seit Donnerstagabend (1.) beendet. Die Unterkunft darf nun auch wieder von Menschen, die nicht in der Einrichtung leben, betreten werden.

Die 38 Menschen, die in der Einrichtung leben und am Mittwoch, 23. September, in Quarantäne hatten gehen müssen, sind alle negativ auf das Corona-Virus getestet worden. Die Bewohner haben sich Anfang der Woche freiwillig testen lassen. Die Einrichtung musste unter Quarantäne gestellt werden, da eine Sozialarbeiterin positiv auf COVID-19 getestet worden war und nicht sicher nachvollzogen werden konnte, mit wem sie wie lange Kontakt hatte.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.10.2020