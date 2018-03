Anzeige

Bergstraße.Die „Fraktion-vor-Ort-Tour“ der SPD-Kreistagsfraktion Bergstraße führte die Genossen jetzt zu einer Genossenschaft: Micha Jost, Vorstandsmitglied der Energiegenossenschaft Starkenburg, begrüßte in den Geschäftsräumen in der Heppenheimer Siegfriedstraße neben dem SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Josef Fiedler, dem Kreisbeigeordneten Karsten Krug und dem Landtagsabgeordneten Norbert Schmitt auch den Parteivorsitzenden und den Landtagskandidaten der Bergsträßer SPD, Marius Schmidt.

Regionale Wertschöpfung

Dieser betonte bei diesem Termin, „ein echter Fan der Energiegenossenschaft und des Genossenschaftsgedankens“ zu sein. Warum das so ist, machte er am Beispiel einer Photovoltaikanlage deutlich: „Bei diesem Prinzip gewinnen alle: Derjenige, der sein Dach für dieses Projekt zur Verfügung stellt, erhält eine Pacht, die Genossenschaft kommt ohne den Kapitalmarkt durch Darlehen der Mitglieder aus und diese Mitglieder profitieren im Betrieb der Anlage durch Ausschüttungen der Genossenschaft. Es entsteht – da die Energiegenossen ihre Projekte im Raum Starkenburg regional verortet hat – eine regionale Wertschöpfung. Und die Genossen können sich mit ihrem Projekt in direkter Nähe identifizieren.“

Jost stellte anschließend im Rahmen eines einstündigen Gesprächs die Genossenschaft vor. Im Jahr 2010 von 13 Menschen gegründet, zählt die Energiegenossenschaft mittlerweile 850 Mitglieder. Mit den Projekten, zu denen heute alleine 16 Photovoltaikanlagen, sechs Windkraftanlagen und eine Biogasanlage in Hessen und Rheinland-Pfalz gehören, können „rechnerisch jährlich 19 000 Menschen mit Strom aus regenerativen Quellen versorgt werden“, so Jost.