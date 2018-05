Anzeige

Obwohl sie in der Nähe der Geschäftsstelle des Geoparks in Lorsch liegt, mache die Tourist-Info Sinn, sagt Mareike Müller: „Sie ist täglich geöffnet und steht somit – insbesondere an den Wochenenden – für Beratungen zur Verfügung“, so die Leiterin der Tourismusagentur. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.05.2018