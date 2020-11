Geplatzter Reifen fordert zwei Todesopfer

Bergstraße.Bei einem Unfall mit einem Kleintransporter sind am gestrigen Mittwochnachmittag zwei Menschen gestorben. Das Fahrzeug war gegen 16.40 Uhr nach Angaben der Polizei aufgrund eines geplatzten Reifens auf der A 67 – zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Lorsch – nach rechts von der Straße ab gekommen. Der Transporter durchbrach zunächst einen Wildfangzaun und prallte gegen einen Baum.

Für die beiden eingeklemmten Insassen kam jede Hilfe zu spät. Nachdem Feuerwehr und Rettungskräfte zu den Personen in dem zerstörten Führerhaus vorgedrungen waren, konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Zu den Personalien der Verstorbenen konnte die Polizei gestern Abend noch keine Angaben machen. Für die Unfallermittlung hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Sicherstellung des Fahrzeugs angeordnet. Der rechte Fahrstreifen der A 67 in Fahrtrichtung Norden war zwischen dem Parkplatz Wildbahn und der Tank- und Rastanlage bis in den Abend gesperrt. Wegen des Engpasses staute sich der Verkehr auf einer Länge von etwa fünf Kilometer zurück. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020