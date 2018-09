Gerald Asamoah hilft herzkranken Kindern

Bergstraße.Der ehemalige Fußballnationalspieler Gerald Asamoah hat gestern in Bensheim den mit 25 000 Euro dotierten Karl-Kübel-Preis entgegen genommen. Der 39-Jährige engagiere sich in vielfältiger und außergewöhnlicher Weise für Kinder und ihre Familien, teilte die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie mit Sitz in Bensheim mit. Im mit rund 220 Gästen gefüllten Musiktheater Rex zeigte sich Asamoah

...