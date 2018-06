Geringerer Zuspruch beim Bürgerforum

Rund 40 Teilnehmer kamen zum Bürgerforum im Rahmen des Projektes „Vision Bergstraße“ nach Heppenheim ins Starkenburg-Gymnasium. © BILD> Strieder

Bergstraße.Mit nur rund 40 Teilnehmern war das vierte Bürgerforum im Rahmen des Projekts „Vision Bergstraße“ das am dünnsten besetzte. Bei den vorangegangenen Treffen in den Teilregionen Weschnitztal, Ried und Neckartal-Überwald fiel das Interesse deutlich stärker aus. Vielleicht lag es daran, dass in der Teilregion Bergstraße „die Lebensqualität bereits hoch genug ist“, wie ein Teilnehmer aus Bensheim

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4396 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.06.2018