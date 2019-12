Geschäftsfrauen organisieren sich

Bergstraße.Das Netzwerk Business-Women Bergstraße will selbstständige und berufstätige Frauen in der Region Bergstraße zusammenbringen und einen branchen-, hierarchie- und generationsübergreifenden Austausch bei der Umsetzung der beruflichen Ziele ermöglichen.

Frauen mutiger machen

Der gemeinnützige Verein will regelmäßig Veranstaltungen in der Region organisieren, um Frauen beruflich mutiger zu machen und in jeder Phase ihres Berufslebens zu unterstützen.

Die Idee kam den Gründerinnen – Sandra Käfer (Käfer Concepts Marketingberatung), Caroline Liemert (Oolala! Marketing), Jasmin Mölter (DJane) und Katrin Rückes (Fotodesign) – im Frühjahr.

Gegenseitige Hilfe

„Wir haben uns bei einem Gründer-Event kennengelernt und untereinander sofort gut verstanden. Sehr schnell war uns klar, dass wir uns gegenseitig helfen und motivieren können“, erinnert sich Caroline Liemert.

„Wenn man Gründerin ist, kann man sich manchmal alleine fühlen. Deshalb hat es uns schon im kleinen Kreis sehr geholfen, ähnlichen Fragestellungen bei anderen Selbstständigen zu begegnen und einander konkret Hilfestellung zu geben zum Beispiel bei der Pressearbeit oder bei der Kundenansprache. Gemeinsam sind wir stärker, könnte man sagen“, erzählt Sandra Käfer.

„Aufgrund der Berufserfahrung, die bei den Business-Women Bergstraße zusammenkommt, haben wir uns überlegt, nicht nur Selbstständige, sondern auch berufstätige Frauen einzubeziehen, die alle von neuen Kontakten und konkreten Tipps profitieren können“, sagt Katrin Rückes.

Die Erste ihrer Art in der Region

Für die Bergstraße ist die Initiative die erste ihrer Art und startet am 30. Januar mit einer Kick-off-Veranstaltung am Firmensitz der Firma Dr. Reckeweg & Co in Bensheim (Berliner Ring 22) um 19 Uhr. Schirmherrin der Veranstaltung ist Marita Reckeweg, die die Gründung des Vereins sehr begrüßt und mit der Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten unterstützt. Simone Zander, internationaler Empowerment Coach, eröffnet den Abend mit ihrem Vortrag „Erwecke die Löwin in Dir!“, der für das anschließende Get-Together mit aktiven Netzwerkmöglichkeiten wertvolle Impulse gibt. „Wir freuen uns sehr auf die erste Veranstaltung und glauben, dass unsere Initiative auf großes Interesse stößt“, sagt Jasmin Mölter begeistert zum Projekt „Business-Women Bergstraße“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019