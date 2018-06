Geschäftsführerin verlässt Vitos

Anzeige

Bergstraße.Margit Schmaus (Foto rechts) hat im beiderseitigen Einvernehmen die Geschäftsführung für die Vitos Riedstadt gGmbH und die Vitos Heppenheim gGmbH niedergelegt. Sie wolle sich künftig neuen beruflichen Aufgaben widmen. Dies teilte die Vitos GmbH am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Ab sofort übernehmen demnach zwei Geschäftsbereichsleiter der Vitos GmbH zusätzlich die Geschäftsführung für die beiden Vitos-Gesellschaften in Heppenheim und Riedstadt. Dabei handelt es sich um Frank Losert (Geschäftsbereichsleiter Controlling/Finanzen, Budget/Verträge, Einkauf und Prokurist der Vitos GmbH; Foto rechts) und Jochen Schütz (Geschäftsbereichsleiter Personal, Organisation, Recht und Prokurist der Vitos GmbH; Foto rechts außen).

Vitos Heppenheim hat 450 Mitarbeiter. Zum Vitos-Klinikum Heppenheim gehören die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und die Klinik für Psychosomatik. Das multiprofessionelle Team des Fachkrankenhauses behandelt alle psychiatrischen Krankheitsbilder erwachsener Menschen einschließlich der Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen. Vitos Heppenheim bietet ein umfassendes vollstationäres, teilstationär-tagesklinisches und ambulantes Behandlungsangebot mit insgesamt 206 Planbetten, 20 teilstationären tagesklinischen Behandlungsplätzen in Bensheim, vier integrierten tagesklinischen Behandlungsplätzen sowie sechs tagesklinischen Behandlungsplätzen in der Klinik für Psychosomatik. Eine gemeindenahe Versorgung sichern zusätzlich die psychiatrischen Ambulanzen in Heppenheim, Bensheim und Darmstadt. zg/BILD: vitos gmbh