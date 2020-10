Geschäftsführerwechsel bei Dentsply Sirona

Bergstraße.An der Spitze des größten Bergsträßer Arbeitgebers, Dentsply Sirona in Bensheim, kommt es zu personellen Veränderungen. Geschäftsführer Michael Geil wechselt in den Ruhestand, seine Nachfolge tritt Cord Friedrich Stähler an, der im Mai vergangenen Jahres vom Pharma- und Chemiekonzern Merck zu dem Dentaltechnikkonzern am Standort Bensheim gewechselt war.

