Stolz stehen die Bensheimer Taxifahrer neben ihren Fahrzeugen. Ob sich der Begriff Taxi im Jahre 1912 in Bensheim schon durchgesetzt hatte oder man doch eher noch einen von der Pferdedroschke abgeleiteten Begriff wie Motor-, Kraft- oder Autodroschke benutzte, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Das Wort Taxi leitet sich im Übrigen vom Taxameter ab, jenem Gerät, das von Friedrich Wilhelm Gustav Bruhn erfunden wurde und mit dessen Hilfe man bereits bei Pferdedroschken die Radumdrehungen messen konnte. Wer im Jahre 1912 in Bensheim eine innerstädtische Fahrt mit einer dieser Taxen unternehmen wollte, musste pauschal 1,50 Reichsmark zahlen, in der Nacht verdoppelte sich der Preis auf drei Reichsmark. Heute stehen keine Taxen mehr direkt vor dem Hauptgebäude des Bahnhofs, sondern warten am südlichen Vorplatz auf Fahrgäste. Wer heute in Bensheim Taxi fahren möchte, bezahlt einen Grundpreis von drei Euro und für jeden gefahrenen Kilometer 2,30 Euro. Allerdings gibt es keinen gesonderten Nachttarif mehr. Die historische Aufnahme wurde freundlicherweise aus der historischen Bildersammlung von Ferdinand Woißyk zur Verfügung gestellt. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.08.2020