Geschmackserlebnisse online ausgetauscht

Bergstraße.Das Vereinsleben in Zeiten der Corona-Krise aufrecht zu erhalten, ist gar nicht so einfach – erst recht für einen Verein wie die Weingilde Bergstraße, die von dem Gedankenaustausch und dem gemeinsamen Geschmackserlebnis ihre Daseinsberechtigung erhält, wie sie selbst in einer Pressemitteilung schreibt.

Damit der Wein als regionales Kulturgut weiter gepflegt werden kann, hatte man kürzlich zu einer erstmaligen Online-Weinverkostung eingeladen. Es kamen Burgunderweine des Jahrgangs 2019 aus dem Anbaugebiet Hessische Bergstraße in die Gläser. Organisiert, eingekauft und zentral gesteuert wurde die Veranstaltung von Conny und Robert Eberle; online zugeschaltet hatten sich 30 Mitglieder und ein Winzer. Weiße und Graue Burgunder sowie ein Auxerrois standen zur Auswahl, die eingehend, auch teilweise sehr kontrovers besprochen wurden. Einhellig war man aber schon der Meinung, dass bei den derzeitigen klimatischen Verhältnissen die Burgunderweine auch an der Hessischen Bergstraße deutlich stärker in den Fokus rücken werden.

Bei den aromatischen Extremen, die das Wetter 2019 verursacht hat, sei schon das Können des Winzers gefragt: Auf der einen Seite wachsen Weine mit niedrigen Säurewerten und höherem Alkoholgehalt, und auf der anderen Seite wolle man den Wein dennoch schlank, elegant und frisch wirken lassen.

Laut Pressemitteilung waren die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung einhellig der Meinung, diese Form der Weinverkostung – solange Corona keine andere Möglichkeit zulässt – zu wiederholen. Damit die Weindiskussion dennoch nicht untergeht, hat die Weingilde auf ihrer Homepage eine „Weinverkostungsgalerie“ eingerichtet, die von jedermann besucht werden kann. Hier besprechen die Mitglieder der Weingilde außergewöhnliche Weine, die sie gerade probiert haben. Es finden sich Weine aus allen Anbauregionen Deutschlands und der Welt, es habe sich hier geradezu ein Weinlexikon entwickelt. Unter Angabe von Weingut, Weinrebe, Jahrgang, Geruch und Geschmack könne alles nachverfolgt werden. So erfahre man von einem Eiswein Souvignier Gris von der Hessischen Bergstraße, dass dieser weltweit das erste Mal am 18. Januar 2019 als Eiswein geerntet und in die Flasche gebracht wurde. Oder dass ein Auxerrois aus Mittelwihr/Elsaß als flüssiger Nachtisch bestens geeignet sei. Wer wisse schon, dass es zwischen der Atacama-Wüste und den Patagonien-Gletschern in Chile ein hervorragendes Mikroklima gibt, um einen Merlot mit Geschmack nach Karamell, Kirsche und reifen Erdbeeren kultivieren zu können. Wie vertragen sich Riesling und Gewürztraminer als gemischter Satz? Das und noch viel mehr kann man auf der Homepage der Weingilde erfahren. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.05.2020