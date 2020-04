Gespenstische Stille im Klassenraum

Bergstraße.Menschenleere Flure und Klassenräume – ein Bild, das sich nicht nur jetzt in der Ferienzeit in den Schulen an der Bergstraße bietet. Aufgrund der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus konnte der Unterricht in den vergangenen Wochen nicht wie gewohnt stattfinden. Ob über E-Mail oder Online-Unterricht – Schüler sowie Lehrer mussten sich erst einmal an die neue Situation gewöhnen und miteinander lernen, wie trotz Coronavirus der Schulalltag nicht auf der Strecke bleibt.

„Es ist einfach surreal, so ganz ohne Schüler hier“, berichtet Schulleiter Jürgen Mescher aus dem verwaisten Goethe Gymnasium. „Gerade jetzt merkt man, wie sehr der Schulalltag vom persönlichen Kontakt lebt, der jedoch momentan nicht möglich ist.“ Um sich trotzdem austauschen zu können, nutzen die Schüler und Lehrer Gruppenchats, Onlinemeetings und E-Mails.

Schüler und Lehrer lernen

„Anfangs lief es etwas holprig, aber wir haben das Beste daraus gemacht und inzwischen funktioniert alles auch erstaunlich gut“, berichtet Mescher.

Die Schüler und Lehrer unterstützen sich gegenseitig und lernen so alle Neues dazu. Beispielsweise auch, dass nicht alle ausreichend technische Geräte zuhause haben, um die ganze Familie im Homeoffice ausstatten zu können. „Da muss man dann flexibel sein und Aufgaben so stellen, dass man sie beispielsweise auch vom Smartphone aus problemlos beantworten kann. Schwierig war die Situation auch gerade jetzt bei den Abiturprüfungen“, berichtet der Schulleiter. Denn nachdem die wichtigen Prüfungen erst einmal geschafft sind, liegen sich die Abiturienten normalerweise in den Armen, tauschen sich aus und feiern gemeinsam. Aufgrund von Corona war das in diesem Jahr nicht möglich. Auch stehe momentan noch in den Sternen, ob wichtige Ereignisse wie die Zeugnisübergabe oder auch die Abifeier stattfinden können. „Wenn sie ausfallen sollten, dann holen wir das aber nach“, beteuert der Schulleiter.

Auch im Alten Kurfürstlichen Gymnasium herrschte bereits vor den Ferien gespenstische Stille in den Fluren und Klassenräumen. „Das Stimmengewirr und die Lebendigkeit fehlen einfach“, erklärt Nicola Wölbern am Telefon. „Und jetzt merkt man wieder einmal, wie wichtig die Beziehungsebene ist.“ Bei ihnen laufe momentan sehr vieles über E-Mail-Verkehr. Außerdem sei es wichtig, die Eltern mit einzubeziehen – „eine logistische Herausforderung“, beschreibt Wölbern. Auch wenn sie ihre Schüler sehr vermisse, sei es wichtig, dass man klug entscheide, wann es wieder wie gewohnt weitergehen kann. „Schule ohne Schüler ist zwar nicht so schön, aber die Gesellschaft ist wichtiger“, betont die Schulleiterin.

Bei Thomas Bährer in der Metzendorfschule war es in den vergangenen Tagen und Wochen auch ungewöhnlich still – bereits vor Ferienstart. „Trotz allem ist immer jemand von uns hier vor Ort, damit wir zum Beispiel kurzfristig auf Veränderungen reagieren können und für Schüler und Eltern weiterhin ansprechbar sind“, erklärt der Schulleiter. Die Aufgabenstellungen erreichen die Schüler auf ganz unterschiedlichem Wege, von online über ein Datei-Ablage- und -Freigabe-System bis zum klassischen Postweg, wie Bährer erklärt: „Denn nicht jeder Schüler hat zuhause die Möglichkeit, mit einem Rechner zu arbeiten – gerade jetzt, wenn viele Familienmitglieder darauf zugreifen müssen.“ Bis zu einem bestimmten Datum werden die Lösungen angefordert und anschließend bekommen die Schüler die Aufgaben korrigiert zurück. Ein Konzept, das bislang aufgehe.

Eine Zeit der Ungewissheit

„Bei uns gibt es keine Beschwerden, aus den Ausbildungsbetrieben haben wir zum Beispiel positive Rückmeldungen bekommen“, berichtet Bährer. Auch wenn es momentan noch eine Zeit der Ungewissheit für alle sei, hoffe der Schulleiter, dass die aktuelle Schulsituation nach den Ferien langsam wieder in den gewohnten Alltag übergehen kann.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.04.2020