Gestern vier neue Fälle

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden am Donnerstag vier neue Corona-Infektionsfälle nachgewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Einer dieser Infektionsfälle steht in Zusammenhang mit dem Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim (siehe auch Bericht links). Für die jeweiligen engen Kontaktpersonen wird wie üblich Quarantäne angeordnet.

Ein anderer der heute neu gemeldeten Infektionsfälle steht in Zusammenhang mit der Elisabeth-Selbert-Schule in Lampertheim. In diesem Kontext ist laut Behörde eine Testung von rund 20 Personen auf SARS-CoV-2 vorgesehen.

Auch an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim gibt es einen Infektionsfall. Hier handelt es sich allerdings um eine Person, die nicht im Kreis Bergstraße wohnt und daher nicht in der Statistik des Kreises Bergstraße geführt wird, sondern in der des Wohnortes. In diesem Kontext sollen rund 90 Kontaktpersonen werden, heißt es aus dem Landratsamt.

Im Kreis Bergstraße gab es 42 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage. Es ergibt sich damit derzeit eine Inzidenz von 15,54 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.10.2020