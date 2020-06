Gesucht: Der BA-Zusteller des Jahres

Bergstraße.Damit der Bergsträßer Anzeiger jeden Tag pünktlich und druckfrisch auf Ihrem Frühstückstisch landet, sind sie in aller Frühe, bei Nacht und Nebel, Wind und Wetter unterwegs: die Zeitungszusteller. Jetzt haben Abonnenten die Gelegenheit, ihrem Zeitungsträger einmal danke zu sagen und ihn oder sie bei der BA-Zustellerwahl ganz nach oben zu wählen.

Zweimal – 2015 und 2017 – hat die Abstimmung bereits stattgefunden. Auch in diesem Jahr winkt dem Zusteller oder der Zustellerin des Jahres wieder ein attraktives Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Mitmachen lohnt sich aber auch für Abonnenten: Unter allen Lesern, die ihre Stimme abgeben, werden drei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verlost.

So machen Sie mit

Abgestimmt werden kann bis einschließlich 19. Juni. Um Ihre Stimme abzugeben, müssen Sie Ihren Zusteller übrigens nicht unbedingt namentlich oder persönlich kennen – zur Teilnahme genügt es, wenn Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten wählen.

Per Coupon: Regelmäßig finden Sie den Abstimmungscoupon im Bergsträßer Anzeiger, zum Download und selbst ausdrucken außerdem unter www.bergstraesser-anzeiger. de/zusteller2020. Einfach ausfüllen und an das Kundenforum des Bergsträßer Anzeigers, Rodensteinstraße 6 in 64625 Bensheim senden oder dort einwerfen.

Per E-Mail: Senden Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Zustellerwahl“ an ba-service@bergstraesser-anzeiger. de. Angeben sollten Sie darin Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer.

Einsendeschluss ist am 19. Juni

So haben Sie ganz einfach Ihre Stimme für Ihren Zusteller abgegeben. Einsendeschluss ist am 19. Juni. Der Sieger der BA-Zustellerwahl 2020 wird anschließend im BA veröffentlicht, die Gewinner der drei Leserpreise werden benachrichtigt. red

Info: www.bergstraesser- anzeiger.de/zusteller2020

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.06.2020