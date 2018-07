Gesuchter Mann festgenommen

Bergstraße.Der Aufmerksamkeit des Freiwilligen Polizeidienstes ist es zu verdanken, dass ein mit Haftbefehl gesuchter Mann am Montagabend in Viernheim festgenommen werden konnte. Dem Streifenteam war gegen 20.50 Uhr ein auffälliges Pärchen im Bereich der Tiefgaragenzufahrt des Krankenhauses aufgefallen. Die Beobachtung gab das Team unverzüglich an Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim weiter,

...

Sie sehen 41% der insgesamt 974 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.07.2018